Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, об этом сообщается на сайте Кремля.

«Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России, помогают объединять людей», — говорится в обращении.

Во вторник, 21 августа, в Москве в связи с празднованием Курбан-байрама перекрыли улицы вблизи мечетей, в частности около Московской соборной мечети, Исторической мечети и мечети «Ярдям».

Курбан-байрам является кульминацией хаджа — паломничества правоверных мусульман в священный город Мекку. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. В праздновании Курбан-байрама 2017 года в Москве приняли участие 200 тыс. верующих.

