Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что у ВДВ богатая история, которой гордится нынешнее поколение военных. «Ваши предшественники верой и правдой служили Родине, в самых сложных ситуациях неизменно демонстрировали высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству», — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул важность сохранения патриотических традиций ВДВ, заметив, что нынешние десантники «твердо стоят на страже национальных интересов страны».

​День ВДВ отмечается в России 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем подразделение из 12 человек десантировалось на парашютах. В честь праздника Минобороны рассекретило документы о создании и становлении ВДВ.

1 августа в Москве открыли памятник генералу армии Василию Маргелову, который командовал ВДВ в 1954–1959 и 1961–1979 годах.

Ранее заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что традиции купаться в фонтанах в ВДВ нет. «Фонтаны не для того, чтобы десантники в них находились, фонтаны для красоты. Такой традиции в Воздушно-десантных войсках нет, она неприемлема», — сказал Купчишин.