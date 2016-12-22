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Путин и Медведев поздравили железнодорожников с праздником
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Путин и Медведев поздравили железнодорожников с праздником
Политика, 12:15
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Путин и Медведев поздравили железнодорожников с праздником

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили железнодорожников с профессиональным праздником.

Российский лидер заявил, что железнодорожная отрасль играть особую роль в жизни такой «огромной страны», как Россия, «в ее пространственном развитии, реализации уникального логистического и транзитного потенциала». Об этом говорится на сайте Кремля. Путин назвал железные дороги «стальными нитями», которые оказывают прямое влияние на социально-экономический и промышленный рост, а также «являются залогом благополучия близлежащих городов и поселков».

Президент выразил радость по поводу «серьезных достижений» российских железнодорожников. Он отметил, что на год раньше им удалось открыть движение по маршруту Журавка — Миллерово. Эта железная дорога проходит в стороне от украинской границы, на нее с 11 декабря 2017 года были переведены транзитные пассажирские и грузовые поезда. Путин отметил, что благодаря внедрению новых технологий повышается производительность труда и эффективность работы в железнодорожном секторе.

«Уверен, что опыт, компетентность, честное, добросовестное отношение к делу, а также приверженность замечательным традициям своих предшественников позволит вам и впредь добиваться намеченных целей», — заключил российский лидер и пожелала железнодорожникам всего наилучшего.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина, отметил, что железные дороги — это «больше чем просто важнейшая отрасль экономики», потому что они соединяют людей и населенные пункты России. Он подчеркнул, что эту работу выполняют «сотни тысяч сотрудников» РЖД. «Многие из вас встречают этот день на рабочих местах, в пути», — сказал Медведев. Премьер заявил, что благодаря таким сотрудникам, как проводники, диспетчеры, ремонтники, инженеры, строители, кассиры и контролеры, железные дороги не останавливаются «ни на секунду».

Кроме того, Медведев сказал слова «искренней» благодарности ветеранам-железнодорожникам. «Пусть ваши знания и опыт, преданность делу и готовность решать самые смелые задачи служат примером для молодых железнодорожников», — заявил глава кабмина.

Изначально День железнодорожника отмечался в Российской империи в день рождения императора Николая I 6 июля, потому что он считался основателем железнодорожного дела. После Октябрьской революции были отменены все праздники царской России. В 1936 году День железнодорожника решили праздновать 30 июля. В 1940 году было решено перенести его на ближайшее воскресенье августа. С 2003 года он считается корпоративным праздником РЖД.

Теги: Владимир Путин , Дмитрий Медведев
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