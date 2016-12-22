Два человека погибли при столкновении поезда с грузовиком в Техасе
Общество, 03:17
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Два человека погибли при столкновении поезда с грузовиком в Техасе
В Техасе при столкновении пассажирского поезда с грузовиком погибли по меньшей мере два человека, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию штата.
Отмечается, что погибли два пассажира грузовика. Два пассажира поезда находятся в критическом состоянии, еще трое получили серьезные ранения. Авария произошла на переезде возле города Арлингтон. Причины аварии устанавливаются.
В июне в штате Айова сошел с путей товарный поезд, в результате чего произошел разлив 5,47 тыс. барр. нефти. Авария произошла возле города Дун, всего с рельсов сошли 32 вагона.