При крушении поезда в США произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти
Общество, 05:50
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При крушении поезда в США произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти
Поезд перевозивший нефть сошел с путей в американском штате Айова, в результате вылились 5,47 тыс. барр. сырья, сообщается на сайте железной дороги BNSF Railway.
Там рассказали, что инцидент произошел недалеко от города Дун, всего с рельс выехали 32 вагона. О причинах аварии не сообщается.
На месте работают специалисты по опасным веществам и окружающей среде. Им удалось собрать около 2,38 тыс. барр. нефти.