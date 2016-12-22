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В Боснии два человека погибли при столкновении грузовых поездов
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В Боснии два человека погибли при столкновении грузовых поездов
Общество, 12:54
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В Боснии два человека погибли при столкновении грузовых поездов

Два человека погибли, а один получил серьезные ранения в результате столкновения двух грузовых поездов на юге Боснии и Герцеговины, говорится в сообщении железнодорожной компании ŽFBiH.

Инцидент произошел в ночь на 23 августа недалеко от станции Донья-Ябланица. Жертвы и пострадавший — машинисты и их помощники. Отмечается, что еще один человек, находившийся в одном из поездов, не пострадал, так как успел спрыгнуть перед столкновением. Пострадавший доставлен в больницу города Мостар.

Движение по ветке прекращено. На месте работают полицейские, медики, пожарные, а также экспертная группа ŽFBiH.

В начале августа в Перу три человека погибли, 23 получили ранения в результате столкновения двух туристических поездов в окрестностях Мачу-Пикчу.
 

Теги: Босния , поезда , столкновение
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