ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,87 66,68 EUR Нал. 78,09 76,80 USD Бирж. 67,17 +0,06 EUR Бирж. 77,45 +0,36 USD ЦБ. 67,18 +0,31 EUR ЦБ. 76,72 +0,54 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6457,60 +12,17 IMOEX 2270,81 -0,07% RTSI 1065,20 -0,01% Brent 72,35 +0,29% DJIA 25758,69 +0,35% Nasdaq 7821,01 +0,06%
В Нью-Йорке козы помешали движению поездов метро
Лента новостей
«Коммерсантъ» узнал об утверждении приказа МВД о выплатах информаторам 11:43, Общество Минтранс опроверг увольнение замминистра Лушникова 11:32, Политика Прогнозы дня: оптимизм на мировых рынках поможет вырасти индексу МосБиржи 11:26, Quote Меладзе объяснил решение о получении гражданства Грузии 11:20, Общество Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 11:20, Партнерский материал СК предъявил обвинение экс-чиновнице по делу о пожаре в Ростове-на-Дону 11:18, Общество С момента открытия по Крымскому мосту проехали более 2 млн автомобилей 11:10, Общество ЦБ возобновил закупки валюты после перерыва из-за обвала рубля 11:05, Финансы Один человек погиб после массового отравления на стройке в Подмосковье 10:59, Общество Каких наград ждет поколение Z от работы 10:57, Партнерский материал Минздрав назвал число психически больных россиян 10:50, Общество Наконец порядок: простые решения для домашнего интерьера 10:48, Спецпроект РБК PINK Что случилось с Bitcoin Cash: его стали использовать на 65% реже 10:47, Крипто Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом 10:38, Общество Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 10:34, РБК и Schneider Electric Мусульмане отметили Курбан-байрам в Москве. Фоторепортаж 10:23, Фотогалерея  Минюст США обвинил двух иранцев в шпионаже 10:19, Политика Иран представил новейший истребитель собственного производства 10:11, Политика Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 10:00, Партнерский материал «Ростех» впервые представил действующий экзоскелет для «солдата будущего» 09:53, Технологии и медиа Родные танки: как менялось отношение россиян к Пражской весне 09:44, Мнение В Нью-Йорке козы помешали движению поездов метро 09:40, Общество Бывший министр войдет в совет директоров Иркутской нефтяной компании 09:40, Бизнес Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 09:35, РБК и Сбербанк На танк «Армата» установили «черный ящик» 09:33, Технологии и медиа Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в предстоящие выборы в США 09:25, Политика По президентскому дворцу в Кабуле нанесли ракетный удар 09:15, Общество Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 09:14, РБК и Сбербанк
В Нью-Йорке козы помешали движению поездов метро
Общество, 09:40
0
В Нью-Йорке козы помешали движению поездов метро

Две козы, которые вышли на пути на открытом участке метро Нью-Йорка, повлияли на движение поездов. Об этом сообщает нью-йоркский метрополитен на своей странице в Twitter. Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в Бруклине.



«Козы были убраны с путей полицейскими Нью-Йорка. Восстанавливается работа путей. Спасибо вам за терпение», — говорится в сообщении метро. Поезда, которые должны были идти по линиям, на которых находились козы, были пущены по другим рельсам, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли увести животных.

В метрополитене отметили, что на данный момент козы находятся в безопасности и не мешают работе метро.

Как отмечает New York Times, животных убрали с путей с помощью транквилизатора. Издание сообщает, что пока неясно, как козы попали на железнодорожные пути. По данным газеты, неподалеку от путей метро находятся скотобойни. Ранее оттуда в Бруклин сбегали коровы.

Теги: Нью-Йорк , Метро , происшествие
Главное
ЦБ возобновил закупки валюты после перерыва из-за обвала рубля Финансы
Материалы по теме
Три человека пострадали при стрельбе возле станции метро в Лондоне Общество
Минтранс отказался от запрета на детские коляски в метро Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter