В Нью-Йорке козы помешали движению поездов метро

Две козы, которые вышли на пути на открытом участке метро Нью-Йорка, повлияли на движение поездов. Об этом сообщает нью-йоркский метрополитен на своей странице в Twitter. Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в Бруклине.

«Козы были убраны с путей полицейскими Нью-Йорка. Восстанавливается работа путей. Спасибо вам за терпение», — говорится в сообщении метро. Поезда, которые должны были идти по линиям, на которых находились козы, были пущены по другим рельсам, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли увести животных.В метрополитене отметили, что на данный момент козы находятся в безопасности и не мешают работе метро.

Как отмечает New York Times, животных убрали с путей с помощью транквилизатора. Издание сообщает, что пока неясно, как козы попали на железнодорожные пути. По данным газеты, неподалеку от путей метро находятся скотобойни. Ранее оттуда в Бруклин сбегали коровы.