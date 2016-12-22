В Нью-Йорке козы помешали движению поездов метро
Общество, 09:40
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В Нью-Йорке козы помешали движению поездов метро
Две козы, которые вышли на пути на открытом участке метро Нью-Йорка, повлияли на движение поездов. Об этом сообщает нью-йоркский метрополитен на своей странице в Twitter. Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в Бруклине.
«Козы были убраны с путей полицейскими Нью-Йорка. Восстанавливается работа путей. Спасибо вам за терпение», — говорится в сообщении метро. Поезда, которые должны были идти по линиям, на которых находились козы, были пущены по другим рельсам, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли увести животных.
В метрополитене отметили, что на данный момент козы находятся в безопасности и не мешают работе метро.
Как отмечает New York Times, животных убрали с путей с помощью транквилизатора. Издание сообщает, что пока неясно, как козы попали на железнодорожные пути. По данным газеты, неподалеку от путей метро находятся скотобойни. Ранее оттуда в Бруклин сбегали коровы.