Во французском Марселе сошел с рельсов пассажирский поезд

Во французском городе Марсель сошел с рельсов поезд, перевозивший 350 пассажиров. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter Национальной компании французских железных дорог.

По данным компании, инцидент произошел с поездом, который прибывал на станцию в Марселе на низкой скорости. Погибших и пострадавших нет, однако было нарушено движение.

«Если необходимо, наши клиенты могут бесплатно отложить поездку», — говорится в сообщении компании.

В ночь на субботу, 25 августа движение восстановили для прибывающих и отбывающих поездов.