В ИНИОНе попросили главу РАН остановить выселение из здания в Москве

Коллектив Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) обратился к президенту Российской академии наук (РАН) Александру Сергееву с просьбой помочь остановить выселение из здания на юге Москвы. Об этом говорится в открытом письме за подписью академика Юрия Пивоварова, поступившем в РБК.
«В Министерстве науки и высшего образования было проведено совещание, смысл которого заключается в том, чтобы выселить подразделения института из тех зданий, в которых он сейчас располагается. Это будет означать не очередной переезд, что само по себе проблема, а добивание ИНИОНа», — говорится в письме. Сейчас ИНИОН занимает здание, расположенное по адресу: ул. Кржижановского, д. 15, к. 2.
Отмечается, что из-за переезда ИНИОН «не сможет выполнять свою функцию центрального связующего звена социально-гуманитарных институтов РАН». В письме указывается, что работники расположенных рядом с ИНИОНом институтов «приходят выписывать новую литературу, формируют свои библиотечные фонды».
Также подчеркивается, что в случае переезда института будут разорваны контакты между разными подразделениями ИНИОНа. Это, по словам сотрудников, «приведет к дезинтеграции института, распаду его целостности». В заключение в письме указывается, что работники ИНИОНа намерены «стоять до конца, охраняя институт, выполняя взятые на себя обязательства».
РБК направил запрос в РАН.
ИНИОН переехал на ул. Кржижановского в 2015 году после пожара в здании на Нахимовском проспекте. Тогда были уничтожены более 5 млн экземпляров изданий, находящихся на хранении в библиотеке института. Причиной возгорания стало короткое замыкание, ремонт здания на Нахимовском проспекте до сих пор не проведен. Восстановительные работы планируют начать в 2019 году.
Впервые власти потребовали от ИНИОНа покинуть здание на юге Москвы в июле 2017 года. Тогда директор ИНИОНа Илья Зайцев получил письмо от главы управления служебными зданиями — «дочки» Федерального агентства научных организаций (ФАНО), в котором указывалось, что зданию требуется капитальный ремонт.
В августе сотрудникам института предложили занять помещение Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН. После этого более 600 ученых подписали письмо в ФАНО с просьбой не переселять сотрудников ИНИОНа в здание ВИНИТИ из-за «очень плохих» условий работы. В декабре 2017 года два сотрудника ИНИОНа рассказали РБК, что власти вновь предложили институту покинуть здание на ул. Кржижановского до 9 января 2018 года. Однако переезд так и не состоялся.