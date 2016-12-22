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Сгоревшую библиотеку ИНИОНа начнут восстанавливать в 2019 году
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Сгоревшую библиотеку ИНИОНа начнут восстанавливать в 2019 году
Общество, 17:13
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Сгоревшую библиотеку ИНИОНа начнут восстанавливать в 2019 году

Восстанавливать пострадавшее при пожаре здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) планируется начать в 2019 году. Об этом сообщил глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, сообщает корреспондент РБК.

По его словам, существует проект восстановления. «Мы, в рамках бюджетного процесса, с января начинаем работу по включению объекта в перечень федеральных строек с 2019 года», — сказал Котюков.

«Сейчас ИНИОН размещается в разных зданиях, и мы ищем идеальную форму, чтобы коллеги могли работать по выполнению тех задач, которые перед ними стоят. Думаю, в ближайшее время будут найдены решения. Часть зданий, в которых сидят сотрудники, требует безотлагательных технических мер», — сообщил он.

Котюков не ответил на вопрос корреспондента РБК, почему в здании на ул. Кржижановского, 15, корп. 2, из которого выселяют сотрудников ИНИОНа,
размещаются магазины и кафе, а на сайтах по аренде недвижимости есть объявления о сдачи помещений здания в аренду.

«Это системное решение [переселение сотрудников ИНИОНа]. Здание на Кржижановского имеет ряд технических предписаний, которые мы должны выполнить. Разрабатывается план, который будет согласован с теми органами, которые эти предписания дали», — заявил Котюков.

После конференции Котюков в разговоре с корреспондентом РБК уточнил, что арендаторы будут выселены после того, как ФАНО урегулирует вопросы, связанные с договорами аренды. «Здание требует ремонта однозначно», — подчеркнул он. Сотрудники ИНИОНа, скорее всего, переедут во Всероссийский институт научной и технической информации, указал он.

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Общество

Котюков и вице-президент Российской академии наук Юрий Балега также ответили на вопросы о возможной ликвидации ИНИОНа. О таком предложении РАН 19 декабря сообщила «Медуза» со ссылкой на пост в Facebook главного научного сотрудник Института Европы РАН Юрий Борко, который позднее был удален.

Балега опроверг информацию о том, что РАН постановил распустить ИНИОН. Позже в разговоре с РБК он рассказал, что в академии в пятницу, 15 декабря, в РАН действительно было собрание на эту тему, но его итогом было решение о необходимости реорганизации ИНИОНа, а не о ликвидации. «Институт должен стать современным», — подчеркнул он.

В библиотеке ИНИОН РАН сгорела половина здания Еще 7 фото
Фотогалерея

На ул. Кржижановского институт переехал в 2015 году, после пожара в здании на Нахимовском проспекте, который фактически уничтожил строение. Огонь уничтожил более 5 млн экземпляров изданий, хранящихся в библиотеке ИНИОНа. Причиной пожара назвали короткое замыкание. Здание на Нахимовском проспекте до сих пор не отремонтировано.

Теги: ИНИОН , ФАНО , Библиотека
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