Лукашенко рассказал о договоренности провести новую встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин на переговорах в Сочи 22 августа договорились провести новую встречу в ближайшее время с участием членов правительств двух государств. Об этом Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи состоялись 22 августа. По словам Лукашенко, он встретится с Путиным после его поездок в регионы России, при этом инициатива исходила от российского лидера. Белорусский президент отметил, что Путин предложил провести переговоры в Москве или Сочи.

«Мы еще раз обнаружили, что это вопросы правительств. И они должны решать эти вопросы. Но коль уж на нас выведены они, надо принимать решение. Это старые вопросы, по которым может быть и нам надо принимать решение. Мы такое решение приняли после обсуждения блока международных проблем [на встрече в Сочи]», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия — близкие государства, «и в силу наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто, даже по каким-то личным вопросам».

Белорусский президент 10 августа заявил о «варварском поведении» и недобросовестной конкуренции России. «У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам. От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — говорил белорусский президент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления Лукашенко призвал «не забывать, что у нас союзное государство», добавив, что у двух стран есть «шероховатости».