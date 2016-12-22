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Песков объяснил слова Лукашенко о варварстве России
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Песков объяснил слова Лукашенко о варварстве России
Политика, 14:42
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Песков объяснил слова Лукашенко о варварстве России

Несмотря на резкие заявления Александра Лукашенко, прозвучавшие в адрес России, Минск остается союзником Москвы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. В то же время представитель президента признал, что в отношениях стран есть «шероховатости».

«Давайте не забывать, что у нас союзное государство», — напомнил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Лукашенко о «варварстве России».

Лукашенко обвинил Россию в варварском поведении по отношению к Белоруссии
Политика

Представитель Кремля подчеркнул, что «объем отношений между странами столь велик, что не может осуществляться без шероховатостей». «В том числе для урегулирования шероховатостей встречаются президенты», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что встреча лидеров России и Белоруссии пройдет в Сочи. По словам Пескова, рабочие переговоры Путина и Лукашенко пройдут сразу вслед за встречей российского лидера с президентом Финляндии Саули Ниинистё, также пребывающим в Сочи. После общения президенты России и Белоруссии поздно вечером намерены совместно посетить некое спортивное мероприятие, уточнил Песков.

В «варварском поведении» и недобросовестной конкуренции Александр Лукашенко обвинил Россию 10 августа. «У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам. От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — сказал белорусский лидер. Эту позицию он объяснил тем, что Россия, по его мнению, настаивает на выполнении Белоруссией всех обязательств в рамках ЕАЭС, при этом сами россияне «выполнять свои обязательства не хотят». Лукашенко добавил, что эта тема станет одной из основных в ходе его предстоящей встречи с Владимиром Путиным.

Теги: Дмитрий Песков , Александр Лукашенко
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