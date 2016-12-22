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Лукашенко объяснил кадровые перестановки в правительстве
Политика, 18:53
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Лукашенко объяснил кадровые перестановки в правительстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что сделал перестановки в правительстве, чтобы «система не пошатнулась». Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко сказал, что в его стране нет другой системы и никто не предложил иную, а также систему развития Белоруссии, которая есть на данный момент. «Ведь, если я принимаю какие-то решения, даю указания, это не экспромт. Это выстраданные решения вместе с правительством, с вами», — заметил белорусский лидер. Он подчеркнул, что альтернативу ему не предлагали.

«Некоторые говорят, вот, президент устроил разнос. Некая показательная порка, кадровые чистки», — рассказал Лукашенко. Он сказал, что ему подобное невыгодно, но указы о назначении подписывает именно президент. «И что, вы хотите сказать, что я назначил этих членов правительства для того, чтобы разнос устроить? Это значит самому себе», — подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что президенту страны не выгодно, чтобы у него было правительство, которому приходится устраивать «разнос».

Лукашенко задался вопросом, а что ему делать, если правительство не проводит обозначенный курс, «который народом выстрадан» и поддержан кабмином, и не выполняет решение президента. «У нас есть примеры недалеко, когда все смотрят со стороны и ничего не предпринимают», — напомнил белорусский президент.

Лукашенко назначил новое руководство в правительство Белоруссии
Политика

В субботу, 18 февраля, Лукашенко назначил нового премьер-министра Сергея Румаса на место его предшественникам Андрея Кобякова, который занимал этот пост с декабря 2014 года. Также белорусский лидер сменил вице-премьеров и назначил руководителей Министерств архитектуры и строительства, промышленности, экономики, связи и информатизации.

Теги: Александр Лукашенко , Правительство , Белоруссия
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