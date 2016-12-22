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Лукашенко обвинил Россию в варварском поведении по отношению к Белоруссии
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Лукашенко обвинил Россию в варварском поведении по отношению к Белоруссии
Политика, 16:57
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Лукашенко обвинил Россию в варварском поведении по отношению к Белоруссии
По мнению белорусского президента, Россия, упрекая США и западные страны в создании «неконкурентного преимущества», сама при этом создает недобросовестную конкуренцию по отношению к соседям
Александр Лукашенко (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции. По его мнению, Москва не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом Лукашенко заявил во время сегодняшнего визита на ОАО «Гомсельмаш», передает агентство БелТА.

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам», — заявил белорусский лидер, подчеркнув, что готов говорить об этом публично. «От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — отметил Лукашенко, добавив, что в рамках ЕАЭС россияне «выполнять свои обязательства не хотят», а это создает неконкурентную ситуацию.

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По его словам, Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании «неконкурентного преимущества», хотя при этом сама создает такие условия для Минска.

«Мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», — подытожил глава Белоруссии, добавив, что ситуация станет темой его разговора с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре с сотрудниками предприятия Лукашенко также призвал их «два-три года выдержать», так как на страну будет оказано давление со стороны конкурентов.

«Мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно», — указал белорусский лидер. «Они «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют», — заявил Лукашенко, назвав ситуацию несправедливой и неправильной и отметив, что это является нарушением договоренностей в рамках Евразийского экономического союза.

В Евразийской экономической комиссии отказались прокомментировать РБК заявление Лукашенко. РБК запросил комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В июне белорусский президент заявлял о важности устранения барьеров в торговых отношениях с Россией, тогда он также упоминал работу ЕАЭС.

Тогда Лукашенко указал, что решение многих важных вопросов не раз переводилось «из одного интеграционного формата в другой, например на площадку Евразийского экономического союза». «Думаю, что нам не следует это впредь делать, потому что мы в нашем союзе в состоянии решать те вопросы, которые существуют», — заявлял Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

В мае прошлого года премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков призывал прекратить «нездоровое соревнование между «Гомсельмашем» и «Ростсельмашем». Он отмечал, что стороны могут сесть за стол переговоров и договориться, «кто что делает, у кого что лучше всего получается».

Автор: Маргарита Девяткина.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Белоруссия , Александр Лукашенко
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