Лукашенко объяснил чистку в правительстве «безмозглой» позицией по ЖКХ

Позицию прежнего руководства правительства Белоруссии по тарифам на ЖКХ президент Александр Лукашенко назвал «безмозглой». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Белоруссии.
«Президент ставит одну задачу, а здесь опять пытаются протолкнуть в правительстве, да и Национальном банке, не мытьем, так катанием эту так называемую либеральную позицию, безмозглую позицию», — говорится в сообщении.
По словам Лукашенко, «с подачи деятелей в Правительстве» начали звучать предложения о том, чтобы мгновенно поднять до 100% оплату населением услуг ЖКХ, приватизировать всю госсобственность».
«Что бы мы получили? Минимум — недовольство народа и неплатежи. Люди не смогли бы оплатить тот уровень коммунальных услуг, который был бы предъявлен. Поэтому четко был дан мною ответ на этот вопрос в ходе еще предвыборной кампании: по мере роста заработной платы мы будем потихоньку увеличивать плату за коммунальные услуги со стороны населения», — пояснил президент.
Он пояснил, что в правительстве процветали «волокита и безответственность», а «последней каплей» стало неисполнение правительством его поручений.
В субботу, 18 августа, Лукашенко объявил о назначении нового премьер-министра, им стал глава Банка развития Сергей Румас. Он сместил на этом посту Андрея Кобякова, который занимал должность премьер-министра с декабря 2014 года.
Лукашенко назначил премьеру новых заместителей. Перестановки произошли и на уровне отдельных министерств. Лукашенко назначил новых руководителей в Министерство архитектуры и строительства, Министерство промышленности, Министерство экономики, а также в Министерство связи и информатизации.