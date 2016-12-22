Лукашенко объяснил чистку в правительстве «безмозглой» позицией по ЖКХ

Президент Белоруссии Александр Лукшенко после назначения нового премьера назвал позицию прежнего правительства по тарифам на ЖКХ «безмозглой». По его словам, оно пыталось «не мытьем, так катанием» протолкнуть либеральную позицию

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Позицию прежнего руководства правительства Белоруссии по тарифам на ЖКХ президент Александр Лукашенко назвал «безмозглой». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Белоруссии.

«Президент ставит одну задачу, а здесь опять пытаются протолкнуть в правительстве, да и Национальном банке, не мытьем, так катанием эту так называемую либеральную позицию, безмозглую позицию», — говорится в сообщении.

По словам Лукашенко, «с подачи деятелей в Правительстве» начали звучать предложения о том, чтобы мгновенно поднять до 100% оплату населением услуг ЖКХ, приватизировать всю госсобственность».

​«Что бы мы получили? Минимум — недовольство народа и неплатежи. Люди не смогли бы оплатить тот уровень коммунальных услуг, который был бы предъявлен. Поэтому четко был дан мною ответ на этот вопрос в ходе еще предвыборной кампании: по мере роста заработной платы мы будем потихоньку увеличивать плату за коммунальные услуги со стороны населения», — пояснил президент.

Он пояснил, что в правительстве процветали «волокита и безответственность», а «последней каплей» стало неисполнение правительством его поручений.

В субботу, 18 августа, Лукашенко объявил о назначении нового премьер-министра, им стал глава Банка развития Сергей Румас. Он сместил на этом посту Андрея Кобякова, который занимал должность премьер-министра с декабря 2014 года.



Лукашенко назначил премьеру новых заместителей. Перестановки произошли и на уровне отдельных министерств. Лукашенко назначил новых руководителей в Министерство архитектуры и строительства, Министерство промышленности, Министерство экономики, а также в Министерство связи и информатизации.

