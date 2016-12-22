В Брянской области погибли три человека в результате ДТП с грузовиком
Общество, 11:55
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В Брянской области погибли три человека в результате ДТП с грузовиком
В Навлинском районе Брянской области полиция начала проверку по факту ДТП с грузовиком, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.
«ДТП произошло 24 августа около 21:30 возле поселка Чичково на 391-м км автодороги Москва — Киев», — уточняется в сообщении.
По предварительным данным, виновником аварии стала 26-летняя женщина, которая, не справившись с управлением машины «Дэу Матиз», выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком МАН. В результате она и еще двое пассажиров легкового автомобиля скончались от травм.
В ведомстве добавили, что состояние водителя «Дэу Матиз» во время аварии определит экспертиза. Полицейские в настоящий момент устанавливают все обстоятельства происшествия.