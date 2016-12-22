В ДТП в Дагестане пострадали 20 человек

В Дагестане в районе поселка Ачи-су произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает ГУ МЧС по республике.

По данным спасателей, пострадавших отвезли в центральную больницу города Избераш. К ликвидации последствий ДТП привлекли 28 человек и восемь единиц техники. При этом движение транспорта не было нарушено.

В региональном главке МЧС «РИА Новости» рассказали, что в результате аварии пострадали 20 человек, среди которых пять детей. Среди участников ДТП оказалась одна пассажирская «Газель».

В больнице ТАСС сообщили, что один из пострадавших находится в реанимации, а еще 17 человек — в хирургическом отделении. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии, у двоих детей медики зафиксировали ушибы.