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В Тульской области четыре человека погибли в результате ДТП с «КамАЗом»
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В Тульской области четыре человека погибли в результате ДТП с «КамАЗом»
Общество, 01:04
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В Тульской области четыре человека погибли в результате ДТП с «КамАЗом»

В Тульской области, на 200-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись автомобили «Лада Приора» и «КамАЗ». В результате аварии четыре человека погибли, сообщает управление МВД России по области.

По данным полиции, водитель легковушки находится в крайне тяжелом состоянии. В кузове грузового автомобиля находилось зерно.

ГУ МЧС России по Тульской области отмечает, что сообщение о ДТП поступило 24 августа в 20:05 по местному времени (совпадает с московским).

По данным регионального главка МЧС, к 22.55 полностью восстановили движение на трассе. В ликвидации последствий аварии участвовали 16 человек и четыре единицы техники.

Теги: Тульская область , ДТП
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