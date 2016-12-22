В ДТП с микроавтобусом на Алтае пострадали 14 граждан Монголии

Автобус опрокинулся на спуске с перевала Чике-Таман в Онгудайском районе Республики Алтай, пострадали 14 человек, сообщается на сайте регионального главка МВД. В центре медицины катастроф республики заявили, что все пострадавшие в ДТП — граждане Монголии, передает ТАСС.
За рулем микроавтобуса Istana был 22-летний мужчина. Он не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. «В результате ДТП в районную больницу были доставлены 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 человек госпитализированы», — сообщили в управлении МВД.
Там отметили, что водитель автобуса был трезв, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. «По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы», — добавили в полиции.
«Все пострадавшие в ДТП — граждане Монголии», — рассказали ТАСС в центре медицины катастроф Алтайского края. Медики добавили, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В региональном управлении МЧС добавили, что автобус направлялся из Монголии в Казахстан.