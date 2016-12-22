В Дагестане шесть человек погибли в ДТП с участием трех машин

Три легковых автомобиля столкнулись в Дербентском районе Республики Дагестан, погибли шесть человек, включая троих детей. Об этом заявили в региональном управлении ГИБДД МВД, передает «Интерфакс».

По словам представителя полиции, инцидент произошел в районе поворота в сторону села Геджух. «Погибли шесть человек: трое детей, двое мужчин и одна женщина», — заявил он.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа МВД, которая должна установить причину ДТП. В МВД не уточнили, какие автомобили попали в аварию и сколько всего в них было пассажиров.

Накануне, 20 августа, недалеко от поселка Ачи-чи в Дагестане столкнулись пять автомобилей, в результате ДТП пострадали 20 человек, в том числе пятеро детей. Один из пострадавших был госпитализирован в реанимацию.