Google предупредила сенатора Конгресса США о кибератаке на его штаб

Компания Google предупредила офис сенатора-республиканца Конгресса США Пэта Туми (штат Пенсильвания), что хакеры пытались проникнуть в учетные записи электронной почты бывших сотрудников его предвыборного штаба. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, хакеры, поддерживаемые неустановленным государством, отправили фишинговые письма на старые учетные записи электронной почты предвыборной кампании. Они включали вредоносные программы для извлечения учетных данных.
Однако, как рассказал представитель офиса сенатора Стив Келли, электронные адреса не использовались с 2016 года, а сотрудники уже не работают на Туми.
«Крайне важно, чтобы Конгресс налагал жесткие санкции на любое лицо, которое подрывает наши институты», — сказал представитель офиса.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обсудили с представителями компаний Microsoft и Facebook кибербезопасность, особенно связанную с «угрозой выборам и демократии».
21 августа Microsoft рассказала, что зафиксировала новые попытки хакеров оказать влияние на выборы в Конгресс США. Глава компании Брэд Смит заявил, что именно российские хакеры стоят за последней попыткой кибератаки на американских политиков. Однако пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков назвал традиционным обвинение в попытках повлиять на выборы. В то же время МИД России посчитал, что заявления Microsoft рассчитаны на максимальный общественные и политический «вау-эффект».