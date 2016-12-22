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Google предупредила сенатора Конгресса США о кибератаке на его штаб
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Google предупредила сенатора Конгресса США о кибератаке на его штаб
Политика, 06:21
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Google предупредила сенатора Конгресса США о кибератаке на его штаб

Компания Google предупредила офис сенатора-республиканца Конгресса США Пэта Туми (штат Пенсильвания), что хакеры пытались проникнуть в учетные записи электронной почты бывших сотрудников его предвыборного штаба. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, хакеры, поддерживаемые неустановленным государством, отправили фишинговые письма на ​старые учетные записи электронной почты предвыборной кампании. Они включали вредоносные программы для извлечения учетных данных.

Однако, как рассказал представитель офиса сенатора Стив Келли, электронные адреса не использовались с 2016 года, а сотрудники уже не работают на Туми.

«Крайне важно, чтобы Конгресс налагал жесткие санкции на любое лицо, которое подрывает наши институты», — сказал представитель офиса.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обсудили с представителями компаний Microsoft и Facebook кибербезопасность, особенно связанную с «угрозой выборам и демократии».

21 августа Microsoft рассказала, что зафиксировала новые попытки хакеров оказать влияние на выборы в Конгресс США. Глава компании Брэд Смит заявил, что именно российские хакеры стоят за последней попыткой кибератаки на американских политиков. Однако пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков назвал традиционным обвинение в попытках повлиять на выборы. В то же время МИД России посчитал, что заявления Microsoft рассчитаны на максимальный общественные и политический «вау-эффект».

Теги: Google , сенатор , Конгресс США
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