Глава Microsoft рассказал об угрозе Fancy Bear для всех политиков США

Потенциальной целью российских хакеров может стать любой человек во всем политическом спектре США, заявил президент Microsoft. В компании не сомневаются, что за последней атакой стоят именно российские хакеры

Брэд Смит (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Президент Microsoft Брэд Смит в интервью MSNBC заявил, что в компании не имеют сомнений, что за последней попыткой кибератаки на американских политиков стоят именно российские хакеры.

О российском происхождении угрозы, по мнению топ-менеджера, говорит целенаправленность и специфичность атак. «Есть киберугрозы с разных сторон, из разных стран по всему миру, они фокусируются на разных вещах. В то же время есть ряд этих специфических атак, нет сомнений, что эти конкретные сайты были созданы так называемой группировкой Fancy Bear, которая ассоциируется с российским правительством, нет сомнений, что эта группа ответственна за события 2016 года, нет сомнений, что это та же группа, атаковавшая каждого кандидата в президенты Франции», — заявил Смит.

На вопрос о том, были ли атакованы только те институты, которые выступают за новые санкции против России, Смит ответил, что хакеры подделывали свои ресурсы не только под сайты таких структур, но и под главную страницу сайта сената конгресса США. «[Поэтому] любой человек по всему политическому спектру уязвим и любой может стать потенциальной целью атаки», — заявил Смит, добавив, что «нет доказательств того, что эти атаки были успешны».

Утром 21 августа президент Microsoft сообщил в блоге компании, что подразделение по борьбе с киберпреступлениями по решению суда перевело под свой контроль шесть интернет-доменов, созданных группой хакеров, «тесно связанных с российским правительством». Всего за два года Microsoft обнаружила​ 84 сайта, имеющих отношение к этой группе.

Шесть ресурсов, о которых глава Microsoft рассказал в последнем заявлении, копировали сайт Международного республиканского института и Хадсоновского института, аналитических центров правых республиканцев, которые поддерживают введение новых санкций против России. В компании не знают, удалось ли хакерами использовать подставные сайты для кражи личных данных пользователей.

В МИД России заявили, что сделают выводы в отношении Microsoft, а ее заявление сочли «демонстрацией лояльности» Вашингтону.