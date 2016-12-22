Власти США обсудили с Microsoft и Facebook вопросы кибербезопасности

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральное бюро расследований (ФБР) обсудили с компаниями Facebook и Microsoft предпринятые последними действия «по борьбе с иностранными угрозами». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВБ, опубликованном ABC News.

В частности, обсуждались меры по борьбе хакерами, которые представляют «угрозу выборам и демократии».

«Как и кибербезопасность, противодействие иностранному влиянию является общей ответственностью», — сказал на встрече заместитель главы МВБ Кристофер Кребс.

Как отметил исполняющий обязанности помощника директора ФБР по национальной безопасности Майкл Макгаррити, компании играют ключевую роль в обеспечении безопасности своих сетей и платформ. При этом ФБР делится с ними информацией, которая дает возможность устранять вмешательство иностранных хакеров. Он добавил, что государство намерено продолжать такое сотрудничество с частным сектором.

При этом представитель Facebook Кевин Мартин заявил, что компания «твердо верит» в необходимость сотрудничества с государственными органами власти и другими компаниями в противостоянии «растущим угрозам». Представитель Microsoft Том Берт, занимающийся кибербезопасностью, заявил, что ни одна организация, министерство или частное лицо не могут решить этот вопрос в одиночку. Поэтому, по его мнению, важно делиться информацией.

21 августа компания Microsoft обвинила связанных с Россией хакеров в попытках оказать влияние на выборы в конгресс США. Однако в Кремле посчитали такие обвинения голословными и традиционными. The Wall Street Journal выяснила, что власти США планируют направить около $134,2 млн на улучшение кибербезопасности выборов в течение пяти лет.