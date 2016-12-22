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МИД пообещал сделать «необходимые выводы» в отношении Microsoft
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МИД пообещал сделать «необходимые выводы» в отношении Microsoft
Политика, 20:52
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МИД пообещал сделать «необходимые выводы» в отношении Microsoft

В российском МИДе считают, что заявление Microsoft о попытке связанных с Россией хакеров атаковать ряд американских сайтов, рассчитан «на максимальный политический и публичный вау-эффект. МИД пообещал сделать необходимые выводы относительно Microsoft. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Заявление компании во внешнеполитическом ведомстве назвали «демонстрацией лояльности» Вашингтону.

В ведомстве добавили, что предлагают Вашингтону организовать встречу двусторонней рабочей группы по кибербезопасности, где подобные проблемы должны обсуждаться с участием специалистов России и США. В МИДе добавили, что у США не может быть доказательств «российского электронного вмешательства».

Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в предстоящие выборы в США
Политика

Утром 21 августа президент Microsoft Брэд Смит сообщил о том, что компания смогла получить контроль над шестью доменами, которые копировали сайты, в частности, Международного республиканского института и американского сената.
Сайты были созданы группой хакеров, «тесно связанных с российским правительством».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не знают, о чем говорит Microsoft, в чем заключается влияние на выборы, о ком идет речь и на основании чего делаются такие выводы.

Теги: МИД России , Microsoft
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