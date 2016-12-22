Украинские власти заблокировали судно «Механик Погодин» на три года

Российское судно «Механик Погодин» заблокировано в порту украинского города Херсона на три года. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента в Автономной республики Крым Изет Гданов, передает радио «Громадське».

«10 августа актив данной компании, а именно судно «Механик Погодин», был заблокирован на три года в порту города Херсона», — отметил Гданов.

Комментируя информацию о том, что экипаж российского судна не пустил на борт инспекцию портового контроля, он сказал, что у каждой страны есть право контролировать, в каком техническом состоянии находится судно, в том случае если поданы жалобы. «А там есть жалобы», — сказал Гданов.

«Есть у нас правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями», — заметил представитель украинского президента. Он сказал, что все необходимое будет сделано.



Российский танкер «Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа. По словам постоянного представителя Украины в Крыму Бориса Бабина, компания, которая владеет судном, находится в санкционном списке. Как рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, на «Механике Погодине» находятся 12 российских моряков, и на сушу они не сходят.



Капитан задержанного судна Михаил Замятин сообщил, что у танкера было разрешение на вход в порт. Он отметил, что оно было выдано администрацией порта через украинскую компанию «Инфлот-Херсон». Замятин рассказал, что в июле его судно доставляло в украинские порты грузы и никаких проблем не возникало.