ОБСЕ пожаловалась на недопуск к задержанному в Херсоне танкеру из России

Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не пустили к задержанному в порту украинского Херсона танкеру «Механик Погодин». Об этом сообщается на сайте организации.
В сообщении ОБСЕ говорится, что 17 августа сотрудники миссии попытались попасть в порт для того, чтобы выяснить детали задержания танкера. Однако у ворот в нефтяной терминал человек, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), заявил, что наблюдателям ОБСЕ необходимо получить предварительное разрешение властей порта на доступ к объекту.
«СММ ОБСЕ будет следить за ходом этого дела», — отмечается в сообщении.
Российский танкер «Механик Погодин» задержали в порту Херсона 10 августа. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, говоря о причинах задержания, заявил, что это произошло из-за попадания владеющей судном компании в санкционный список Киева. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на борту «Механика Погодина» находятся 12 россиян.
18 августа заместитель постоянного представителя украинского президента в Автономной республике Крым Изет Гданов заявил, что «Механик Погодин» будет заблокирован в порту Херсона на три года.