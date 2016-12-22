Сирийские военные сбили три запущенных боевиками беспилотника

В городе Хама в Сирии правительственные войска сбили три беспилотника боевиков. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, указывается на странице Минобороны в Facebook.

По данным центра, боевики днем 24 августа дважды пытались атаковать позиции сирийских военных в Хаме при помощи дронов. В центре также отметили случаи нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Кроме того, боевики обстреляли правительственные войска у города Тадеф в провинции Алеппо.

Ранее, 13 августа, российские военные сбили пять беспилотников боевиков рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны, террористы запустили дронов с территории Идлибской зоны деэскалации. Накануне российские военные уничтожили два беспилотника, выпущенных боевиками из Идлиба. В период с 9 по 11 августа военные сбили еще четыре дрона.