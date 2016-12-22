ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,60 66,14 EUR Нал. 79,43 77,03 USD Бирж. 67,14 -1,05 EUR Бирж. 78,06 -0,68 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6622,70 +195,70 IMOEX 2279,76 +0,87% RTSI 1064,46 +1,96% Brent 76,09 +2,00% DJIA 25790,47 +0,52% Nasdaq 7949,49 +0,90%
Сирийские военные сбили три запущенных боевиками беспилотника
Лента новостей
Экс-главком ВМС Украины объяснил отказ от оставшихся в Крыму кораблей 23:00, Политика Сирийские военные сбили три запущенных боевиками беспилотника 22:35, Политика NYT сообщила о «замолчавших» американских осведомителях в Кремле 21:57, Политика Американские сенаторы потребовали раскрыть детали встречи Путина и Трампа 21:48, Политика В Муроме солдат-срочник утонул при сооружении переправы 21:39, Общество Главный тренер «Пари Сен-Жермен» перевел Джанлуиджи Буффона в запас 21:35, Спорт Власти Москвы отказались рассматривать заявку на митинг Навального 21:27, Политика «Россия», «Победа», Utair запросили квоты на иностранных пилотов 21:17, Общество Жена Маккейна прокомментировала его решение прекратить борьбу с раком 20:56, Общество В Совфеде прокомментировали возрождение Второго флота ВМС США 20:48, Политика В Москве загорелось здание Центробанка 20:46, Общество «Черный список стал белым»: о чем бизнесмены договорились с Белоусовым 20:33, Бизнес Осужденный в США летчик Ярошенко впервые за 7 лет встретился с семьей 20:27, Общество Кабмин поручил выставлять на аукционы половину квот на добычу краба 20:25, Бизнес В США объяснили, что будет с ключевой ставкой: доллар пошел вниз 20:23, Quote В США арестовали экс-чиновника по обвинению в домогательствах 20:16, Общество Тарасова назвала поведение Сотниковой недостойным олимпийской чемпионки 20:14, Спорт CNBC узнал о найме Apple десятков экс-сотрудников Tesla 20:05, Бизнес США объяснили возрождение Второго флота необходимостью сдерживать Россию 20:00, Политика В Болгарию из-за проблем туроператора не смогут вылететь 2,5 тыс. россиян 19:43, Общество Власти Москвы утвердили дату «Велоночи» после отказа согласовать акцию 19:26, Общество Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 19:25, РБК и Сбербанк В России появился финансовый омбудсмен 19:14, Политика Шохин рассказал о договоренностях по стимулированию инвестиций 19:13, Бизнес The New Yorker поместил на обложку убегающего от собак Трампа 19:12, Общество Сенатор Джон Маккейн решил прекратить лечение от рака 19:03, Общество Силуанов и замы Шойгу стали кандидатами в набсовет Промсвязьбанка 18:56, Финансы Хаджимба наградил Путина орденом «Ахьдз-Апша» 18:47, Политика
Сирийские военные сбили три запущенных боевиками беспилотника
Политика, 22:35
0
Сирийские военные сбили три запущенных боевиками беспилотника

В городе Хама в Сирии правительственные войска сбили три беспилотника боевиков. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, указывается на странице Минобороны в Facebook.

По данным центра, боевики днем 24 августа дважды пытались атаковать позиции сирийских военных в Хаме при помощи дронов. В центре также отметили случаи нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Кроме того, боевики обстреляли правительственные войска у города Тадеф в провинции Алеппо.

ПВО Сирии уничтожили израильские беспилотники под Дамаском
Политика

Ранее, 13 августа, российские военные сбили пять беспилотников боевиков рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны, террористы запустили дронов с территории Идлибской зоны деэскалации. Накануне российские военные уничтожили два беспилотника, выпущенных боевиками из Идлиба. В период с 9 по 11 августа военные сбили еще четыре дрона.

Теги: Сирия , беспилотники , боевики
Главное
Американские сенаторы потребовали раскрыть детали встречи Путина и Трампа Политика
Материалы по теме
В Сирии российские военные сбили пять атаковавших «Хмеймим» беспилотников Политика
Беспилотники боевиков в четвертый раз за неделю атаковали базу Хмеймим Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter