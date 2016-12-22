Беспилотники боевиков в четвертый раз за неделю атаковали базу Хмеймим

Российские военные за прошедшие сутки обнаружили два беспилотника, которые были запущены в направлении авиабазы Хмеймим с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиями. Об этом заявил начальник центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Алексей Цыганков, передает «Интерфакс».
По его словам, беспилотники были уничтожены зенитными установками на безопасном удалении от авиабазы. В результате произошедшего никто не пострадал, материальный ущерб инфраструктуре базы нанесен не был.
«Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — добавил Цыганков.
9 августа российские военные уничтожили беспилотник, запущенный в сторону авиабазы Хмеймим с территории, контролируемой боевиками. На следующий день военные засекли и сбили еще два запущенных террористами дрона. 11 августа зенитно-огневое оружие, установленное на базе Хмеймим, уничтожило еще один беспилотник, запущенный боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации.