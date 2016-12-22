Российские военные в Сирии уничтожили запущенный боевиками беспилотник

Аппарат был уничтожен на удалении от российской авиабазы, во время налета никто не пострадал

Пусковая установка зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» на российской авиабазе Хмеймим (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Российские военные уничтожили беспилотник, запущенный с территории, контролируемой боевиками. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Средства контроля воздушного пространства обнаружили на подлете к российской авиабазе Хмеймим беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории на севере провинции Латакия, сообщил руководитель центра Алексей Цыганков. Он добавил, что цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на удалении от базы.

Пострадавших и материального ущерба нет.

Цыганков также сообщил, что за минувшие сутки были зафиксированы обстрелы нескольких населенных пунктов, в том числе города Алеппо.

Это не первый подобный инцидент. 29 июля боевики также запустили беспилотник в сторону авиабазы Хмеймим, аппарат был уничтожен на безопасном удалении. 22 июля беспилотники дважды атаковали российскую базу, обе цели были уничтожены. Также российские военные уничтожали дроны 30 июня, 21 мая и 24 апреля.

В январе была предотвращена атака 13 ударных беспилотников на базы России Хмеймим и Тартус, часть дронов были перехвачены подразделениями радиоэлектронной борьбы, оставшиеся были уничтожены.

Оборону российских баз обеспечивают два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 «Триумф», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».