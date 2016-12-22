ПВО Сирии уничтожили израильские беспилотники под Дамаском

ПВО Сирии вечером 2 августа уничтожили две цели к западу от Дамаска. По одной из версий речь могла идти об израильских беспилотниках

Фото: SANA / Reuters

О применении средств ПВО Сирии сообщило правительственное агентство SANA. Там сообщили, что силы сирийской армии засекли две вражеские воздушные цели к западу от столицы страны Дамаска и уничтожили их. При этом SANA не указала, кому принадлежали летательные аппараты.

Между тем агентство «РИА Новости» со ссылкой на одного из сирийских полевых командиров сообщило о том, что речь шла об израильских беспилотных разведывательных аппаратах. Он подтвердил информацию, что в результате применения сил ПВО они были сбиты.

В свою очередь источник агентства Al Masdar в сирийской армии сообщил, что точно определить принадлежность беспилотников не удалось, однако судя по траектории их полета они были запущены с территории Израиля.

Реакции израильской стороны пока не поступало.

23 июля стало известно о том, что в сторону Израиля со стороны Сирии были запущены две ракеты из тактического комплекса «Точка» советского производства. До территории Израиля они не долетели, однако военные этой страны признали, что система противоракетной обороны «Праща Давида» сбить их не смогла.

В тот же день сирийское агентство SANA со ссылкой на источник заявило, что ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф на западе Сирии.