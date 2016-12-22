The New Yorker поместил на обложку убегающего от собак Трампа

Журнал The New Yorker поместил на обложку сентябрьского номера убегающего от своры собак президента США Дональда Трампа.

Автором шаржа является художник Барри Блитт, который уже создал более 15 обложек для журнала с участием Трампа. Причиной создания сентябрьской обложки стало признание экс-адвоката Трампа Майкла Коэна в совершении финансовых преступлений по поручению американского лидера. Также поводом для такой иллюстрации стало признание виновным по восьми пунктам обвинения из 18 экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Накануне журнал Time поместил на обложку сентябрьского номера Трампа, тонущего в своем рабочем кабинете. В апреле журнал New York Magazine опубликовал обложку номера, на которой американский лидер изображен в образе свиньи.