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New York Magazine показал на обложке Трампа в образе свиньи
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New York Magazine показал на обложке Трампа в образе свиньи
Политика, 12:07
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New York Magazine показал на обложке Трампа в образе свиньи

Американский журнал New York Magazine опубликовал обложку нового номера, на которой президент США Дональд Трамп изображен в образе свиньи. Главная статья номера посвящена коррумпированности офиса Трампа.

Картинка на обложке обрамлена словами: «Не тайный сговор... Не некомпетентность... Не жестокость... Это коррупция, идиот. 501 день Трампа и Ко. у власти сделали Америку слепой.

Обложку номера в своем Twitter опубликовал журналист издания Яшар Али. Также она доступна в списке выпусков на сайте издания.

Главный материал номера, из-за которого он получил эту обложку, озаглавлен «Не Россия, а коррупция — главная проблема Трампа». Автор статьи — журналист Джонатан Чэйт. В материале указывается на то, что Трамп после прихода в Белый дом не отказался от управления своей бизнес-империей и может продолжать поддерживать свой бизнес с помощью своего статуса. В то же время автор напоминает, что коррупционные скандалы и случаи использования политического положения в личных интересах — не редки в истории Америки.

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Для Дональда Трампа это не первое появление в сатирическом образе в прессе. В феврале 2017 года на обложке Spigel появилось изображение Трампа, держащего в руках отрубленную голову статуи Свободы. Такое оформление в журнале объяснили опасениями, которые вызывают антииммиграционные инициативы нового президента.

В марте The New Yorker, отреагировав на расследования об участии России в предвыборной кампании Дональда Трампа, опубликовал изображение президента в области бабочки, которую под лупой изучает Путин. А в январе 2018 года тот же журнал сатирически ответил на слова Трампа о странах-«вонючих дырах», из которых в США приезжают мигранты. На обложке номера Трамп оказался в дыре, из которой была видна только его знаменитая прическа.

Теги: Дональд Трамп , свинья , пресса
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