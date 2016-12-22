Time поместил на обложку тонущего в рабочем кабинете Трампа

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку первого сентябрьского номера президента США Дональда Трампа, который тонет в рабочем кабинете.

В основной статье номера, которая получила название «Трамп в беде. О том, насколько еще хуже может быть», речь идет о недавнем судебном заседании в отношении бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался в нескольких финансовых преступлениях и заявил, что он действовал по поручению американского лидера.

Сам Трамп, комментируя заявление Коэна, сказал, что узнал о ситуации, в которой речь идет о выплатах за молчание порноактрисе Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и модели Playboy Карен Макдугал, «позже» и не имеет к этому никакого отношения. Клиффорд и Макдугал ранее заявляли, что у них были интимные связи с Трампом, однако во время президентской кампании 2016 года, по их словам, люди из штаба Трампа предлагали им деньги за молчание.

В июле Time выпустил в тираж номер, на обложке которого была помещена совмещенная фотография лиц Трампа и российского президента Владимир Путина.