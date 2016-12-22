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Кадыров сообщил о выделении 1 млн руб. на восстановление церкви в Карелии
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Кадыров сообщил о выделении 1 млн руб. на восстановление церкви в Карелии
Общество, 17:45
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Кадыров сообщил о выделении 1 млн руб. на восстановление церкви в Карелии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о решении перечислить на восстановление Успенской церкви в Кондопоге 1 млн руб. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

В сообщении, адресованном губернатору Карелии Артуру Парфенчикову и жителям Карелии, Кадыров написал, что средства будут перечислены из Регионального общественного фонда (РОФ) Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. По его словам, в Чечне с тревогой восприняли сообщения о поджоге храма.

Пожар уничтожил церковь XVIII века в Карелии
Общество

Пожар в Успенской церкви XVIII века произошел 10 августа. В результате случившегося храм полностью сгорел. В поджоге заподозрили 15-летнего школьника, его поместили в центр временного содержания. Как сообщил «Инерфакс» со ссылкой на источник, подросток мог быть сатанистом. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК).

Специалисты Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры подсчитали, что на восстановление Успенской церкви потребуется около 100 млн руб. Пожар уничтожил 95% объекта.

Теги: Рамзан Кадыров , Церковь , деньги , Карелия
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