Москалькова рассказала о возможном самооговоре Бутиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Совет Европы, ОБСЕ, ООН с просьбой содействовать освобождению россиянки Марии Бутиной, задержанной в США по обвинению в шпионаже. По мнению омбудсмена, девушка могла оговорить себя, сообщает корреспондент РБК.

«Соблюдение правила о запрете пыток — это святая обязанность каждого государства. Содержание ее сегодня в одноместной камере, применение кандалов, неоднократный досмотр с полным обнажением — мы считаем недопустимым и жестоким», — сказала Москалькова. Омбудсмен считает, что в таких условиях «человек может дать какие угодно показания, в том числе оговорить себя».

«Я, с одной стороны, лично разговаривала с послом США, в том числе и по этому вопросу, и просила донести озабоченность всей нашей общественности и мою лично по этой ситуации и по возможности поддержать мое ходатайство о смене меры пресечения в виде заключения под стражу на меру, не связанную с лишением свободы», — сообщила Москалькова.

Ранее стало известно, что Бутину, задержанную в США 15 июля, перевели из тюрьмы штата Висконсин в тюрьму Александрии в штате Вирджиния. Адвокат россиянки Роберт Дриколл рассказал, что ему не сообщили причины перевода, а также не поставили в известность о происходящем.

Во время перевода в другую тюрьму у россиянки забрали личные вещи, в том числе кроссовки, книги, полотенца и предметы гигиены, сообщало российское посольство. Перед этапированием Бутина прошла «унизительный досмотр с полным раздеванием», а к новому месту лишения свободы ее отправили в кандалах. Кроме того, в Александрии она 12 часов провела в карантинной камере без света, еды и «практически без сна», заявили дипломаты. Бутину будут содержать в режиме «административной сегрегации», который подразумевает, что она будет находиться в одиночной камере.

Американские власти обвиняют Бутину в работе в качестве иностранного агента без соответственного разрешения и в работе на российского чиновника, находящегося под санкциями США. В МИД России заявили, что обвинения против россиянки сфабрикованы.

Следующие слушания по делу Бутиной пройдут 10 сентября, сообщал ее адвокат.