В конгрессе США заподозрили советника Трампа в связях с Бутиной

Демократы поставили под сомнение вопрос, верно ли были проверены контакты Джона Болтона с Россией перед тем, как он присоединился к команде Белого дома. По данным членов конгресса, прежде советник Трампа работал с Марией Бутиной

Джон Болтон (Фото: Evan Vucci / AP)

Демократы в Палате представителей конгресса США — Элайджа Каммингс из штата Мэриленд и Стивен Линч из Массачусетса — попросили проверить информацию о контактах советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона с арестованной в Штатах россиянкой Марией Бутиной (в Вашингтоне ее обвиняют в работе иностранным агентом без соответствующего разрешения и сговоре с целью работы на иностранное государство). С соответствующим письмом члены конгресса обратились к руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли, передает Politico.

Его демократы попросили выяснить, правильно ли были проверены связи Болтона с Россией до того, как он присоединился к команде администрации президента США (советником Дональда Трампа он стал в апреле).

В письме члены палаты представителей, как отмечает издание, указывают, что Болтон «непосредственно работал с гражданином России, который сейчас обвиняется федеральными прокурорами США в проникновении [в Национальную стрелковую ассоциацию Штатов (NRA) ] (с представителями этой организации Бутина, по версии сотрудников американских правоохранительных органов, проводила встречи. — РБК) и шпионаже против Соединенных Штатов на протяжении многих лет».

«Учитывая тревожный и беспрецедентный характер этих разоблачений, а также позицию высокого уровня доверия, которую занимает Болтон», в конгрессе США попросили Келли предоставить документы о том, сообщал ли при оформлении в Белый дом нынешний советник Трампа о своей прошлой работе с «с этим предполагаемым российским шпионом». В противном случае демократы потребовали показать им «другие материалы проверки относительно этого в Белом доме, которые были сделаны еще до того, как президент США назначил Болтона на его нынешнюю должность». Документы законодатели попросили передать им до 4 сентября. К ним, как указали в послании Каммингс и Линч, могут быть причастны Белый дом, Совет национальной безопасности США и ФБР.

Представитель американского Совета национальной безопасности оперативно прокомментировать эту информацию, как замечает Politico, не смог.

Болтон, как напоминает издание, в 2011 году был назначен руководителем подкомитета NRA по международным делам. В 2013 году он появился на видеозаписи с форума, который был посвящен правам на оружие. Это мероприятие, по данным Politico, организовывала Бутина. На кадрах Болтон, как уточняет газета, призывал Россию внести поправки в свою Конституцию, чтобы расширить права на оружие.​

Бутина была задержана в США 15 июля. Американский Минюст утверждает, что россиянка занималась «организацией внедрения в США лиц, имеющих влияние в американской политике <...> в целях продвижения российской повестки в Штатах».

The Washington Post ранее сообщила, что работу девушки в США финансировал миллиардер Константин Николаев, совладелец железнодорожной компании Globaltrans. Бутина, комментируя эти данные перед комитетом сената США по разведке, рассказала, что Николаев поддерживал организацию «Право на оружие», членом которой она является.

Своей вины девушка не признает. Ее защита настаивает на том, что в США россиянка находилась по студенческой визе и не имеет связей с российскими спецслужбами.