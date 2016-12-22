ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,36 66,42 EUR Нал. 78,30 76,21 USD Бирж. 67,11 +0,08 EUR Бирж. 77,09 +0,39 USD ЦБ. 67,18 +0,31 EUR ЦБ. 76,72 +0,54 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6272,70 -226,30 IMOEX 2272,49 +0,77% RTSI 1065,34 +1,20% Brent 72,14 +0,60% DJIA 25758,69 +0,35% Nasdaq 7821,01 +0,06%
В конгрессе США заподозрили советника Трампа в связях с Бутиной
Лента новостей
Трамп рассказал о «вероятной» встрече с Ким Чен Ыном 01:13, Политика «Калашников» презентовал гражданский электромотоцикл и робота «Игорёк» 00:47, Политика Диск Eagles обошел Thriller Джексона и стал самым продаваемым в истории 00:28, Общество Трамп обвинил власти Китая и ЕС в манипуляциях с их собственными валютами 00:00, Экономика Трамп назвал условия снятия санкций с России 20 авг, 23:51, Политика ООН приспустит свои флаги по всему миру в знак траура по Кофи Аннану 20 авг, 23:47, Политика Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения 20 авг, 23:21, Общество Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 20 авг, 23:02, РБК и Microsoft СМИ сообщили о просьбе Валерия Меладзе о гражданстве Грузии 20 авг, 22:33, Общество Житель Калифорнии обвинил Google в слежке за передвижениями пользователей 20 авг, 22:31, Общество «Динамо» разгромило «Уфу» и одержало первую победу в чемпионате России 20 авг, 22:09, Спорт СК возбудил дело из-за фото губернатора в посте депутата Госдумы 20 авг, 22:05, Политика Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 20 авг, 22:01, РБК и Сбербанк В Ступино пятилетний ребенок погиб в запертой машине 20 авг, 21:51, Общество Мобилизация по-турецки: почему поддержка Эрдогана не падает из-за кризиса 20 авг, 21:50, Политика WSJ узнал об охране Набиуллиной в здании ЦБ 20 авг, 21:46, Общество Власть инвестиций: почему Россия добивается возвращения беженцев в Сирию 20 авг, 21:42, Политика Прокурор предложил вернуть Януковича на Украину при помощи спецназа 20 авг, 21:41, Политика Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне 20 авг, 21:34, Общество «Транснефть» объяснила задержку с переездом в новый офис чемпионатом мира 20 авг, 21:16, Бизнес Владелец Forbes объявил о роспуске редакций Geo и «Gala Биография» 20 авг, 21:10, Технологии и медиа Министерство транспорта Италии полгода знало о проблемах с мостом в Генуе 20 авг, 20:59, Общество Из ФИФА ушел последний высокопоставленный чиновник времен Блаттера 20 авг, 20:55, Общество Соратник Ельцина счел чушью слова о попытке побега президента в 1991 году 20 авг, 20:51, Политика Материалы дела о покушении на Владимира Ленина. Фотогалерея 20 авг, 20:51, Фотогалерея  Появилось видео нападения на сотрудников МВД в Чечне 20 авг, 20:45, Общество Росстандарт заявил о двукратном росте жалоб на недолив топлива в Москве 20 авг, 20:37, Общество ФАС возбудила дела из-за заниженных цен на СМС для госбанков 20 авг, 20:32, Бизнес
В конгрессе США заподозрили советника Трампа в связях с Бутиной
Политика, 01:35
0
В конгрессе США заподозрили советника Трампа в связях с Бутиной
Демократы поставили под сомнение вопрос, верно ли были проверены контакты Джона Болтона с Россией перед тем, как он присоединился к команде Белого дома. По данным членов конгресса, прежде советник Трампа работал с Марией Бутиной
Джон Болтон (Фото: Evan Vucci / AP)

Демократы в Палате представителей конгресса США — Элайджа Каммингс из штата Мэриленд и Стивен Линч из Массачусетса — попросили проверить информацию о контактах советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона с арестованной в Штатах россиянкой Марией Бутиной (в Вашингтоне ее обвиняют в работе иностранным агентом без соответствующего разрешения и сговоре с целью работы на иностранное государство). С соответствующим письмом члены конгресса обратились к руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли, передает Politico.

Его демократы попросили выяснить, правильно ли были проверены связи Болтона с Россией до того, как он присоединился к команде администрации президента США (советником Дональда Трампа он стал в апреле).

В письме члены палаты представителей, как отмечает издание, указывают, что Болтон «непосредственно работал с гражданином России, который сейчас обвиняется федеральными прокурорами США в проникновении [в Национальную стрелковую ассоциацию Штатов (NRA) ] (с представителями этой организации Бутина, по версии сотрудников американских правоохранительных органов, проводила встречи. — РБК) и шпионаже против Соединенных Штатов на протяжении многих лет».

«Учитывая тревожный и беспрецедентный характер этих разоблачений, а также позицию высокого уровня доверия, которую занимает Болтон», в конгрессе США попросили Келли предоставить документы о том, сообщал ли при оформлении в Белый дом нынешний советник Трампа о своей прошлой работе с «с этим предполагаемым российским шпионом». В противном случае демократы потребовали показать им «другие материалы проверки относительно этого в Белом доме, которые были сделаны еще до того, как президент США назначил Болтона на его нынешнюю должность». Документы законодатели попросили передать им до 4 сентября. К ним, как указали в послании Каммингс и Линч, могут быть причастны Белый дом, Совет национальной безопасности США и ФБР.

Дипломаты сравнили с пыткой новый режим содержания Бутиной в тюрьме в США
Политика

Представитель американского Совета национальной безопасности оперативно прокомментировать эту информацию, как замечает Politico, не смог.

Болтон, как напоминает издание, в 2011 году был назначен руководителем подкомитета NRA по международным делам. В 2013 году он появился на видеозаписи с форума, который был посвящен правам на оружие. Это мероприятие, по данным Politico, организовывала Бутина. На кадрах Болтон, как уточняет газета, призывал Россию внести поправки в свою Конституцию, чтобы расширить права на оружие.​

Бутина была задержана в США 15 июля. Американский Минюст утверждает, что россиянка занималась «организацией внедрения в США лиц, имеющих влияние в американской политике <...> в целях продвижения российской повестки в Штатах».

The Washington Post ранее сообщила, что работу девушки в США финансировал миллиардер Константин Николаев, совладелец железнодорожной компании Globaltrans. Бутина, комментируя эти данные перед комитетом сената США по разведке, рассказала, что Николаев поддерживал организацию «Право на оружие», членом которой она является.

Своей вины девушка не признает. Ее защита настаивает на том, что в США россиянка находилась по студенческой визе и не имеет связей с российскими спецслужбами.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Вашингтон , Джон Болтон , россиянка
Главное
Трамп назвал условия снятия санкций с России Политика
Материалы по теме
Дипломаты сравнили с пыткой новый режим содержания Бутиной в тюрьме в США Политика
Арестованную в США Бутину перевели в другую тюрьму Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter