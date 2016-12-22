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Time представил обложку с совмещенным лицом Путина и Трампа
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Time представил обложку с совмещенным лицом Путина и Трампа
Политика, 16:09
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Time представил обложку с совмещенным лицом Путина и Трампа
Обложка Time (Фото: @Time / Twitter)

Американский журнал Time разместит на своей обложке совмещенную фотографию американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимир Путина. Об этом сообщается на сайте издания. Номер выйдет в печать 30 июля. Также журнал на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором лицо Трампа превращается в лицо Путина и обратно.



Как отмечается в сообщении, изображение было создано художником Нэнси Бурсон. Она вдохновилась прошедшей встречей президентов в Хельсинки. Художник рассказала, что цель ее работы — показать сходство Путина и Трампа.

Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Политика


Во время переговоров в Хельсинки, которые российский и американские лидеры провели 16 июля, обсуждали украинский и сирийский конфликт, возможное вмешательство России в выборы и ядерное разоружение. Путин заявил, что встреча прошла в «партнерской атмосфере», а переговоры были содержательными. Трамп сказал, что их разговор был «хорошим стартом».

«Вторые половинки»: Путин и Трамп на обложках мировых СМИ Еще 6 фото
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Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , обложка
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