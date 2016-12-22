Time представил обложку с совмещенным лицом Путина и Трампа

Обложка Time (Фото: @Time / Twitter)

Американский журнал Time разместит на своей обложке совмещенную фотографию американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимир Путина. Об этом сообщается на сайте издания. Номер выйдет в печать 30 июля. Также журнал на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором лицо Трампа превращается в лицо Путина и обратно.

Как отмечается в сообщении, изображение было создано художником Нэнси Бурсон. Она вдохновилась прошедшей встречей президентов в Хельсинки. Художник рассказала, что цель ее работы — показать сходство Путина и Трампа.