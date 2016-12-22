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Порошенко извинился за невозможность завершить АТО в Донбассе «за часы»
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Порошенко извинился за невозможность завершить АТО в Донбассе «за часы»
Политика, 11:11
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Порошенко извинился за невозможность завершить АТО в Донбассе «за часы»

Президент Украины Петр Порошенко извинился за сказанные в 2014 году слова о том, что антитеррористическая операция (АТО) на юго-востоке Украины будет длиться «часы, а не месяцы». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Я жалею, что породил завышенные ожидания. Я искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что я дал обещание, которое не оправдалось, и прошу за это прощения», — сказал Порошенко.

АТО в Донбассе началось в 2014 году. В апреле 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за время боевых действий погибли 3784 украинских военных.

В конце апреля Порошенко заявил о завершении АТО и начале Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Смена формата операции была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса, который был принят Верховной радой в январе 2018 года.

При этом глава Минобороны Украины Степан Полторак отмечал, что после завершения АТО украинская армия может перейти в наступление в Донбассе. Командующий ООС Сергей Наев 16 августа сообщил, что с весны 2018 года военнослужащие захватили 15 кв. км территории в Донбассе и взяли под свой контроль ряд населенных пунктов.

Теги: Петр Порошенко , антитеррористическая операция , Донбасс , Украина
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