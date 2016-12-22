Турция обвинила США в желании начать глобальную торговую войну

Администрация американского президента Дональда Трампа «намерена использовать тарифы и санкции, чтобы начать глобальную экономическую войну». Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин, передает Reuters.

«У Турции нет намерения начинать экономическую войну ни с одной из сторон. Однако, она не может продолжать молчать, когда осуществляются прямые атаки на ее экономику и судебную систему», — сказал Калин. Он отметил, что Анкара будет работать, как и другие страны, чтобы противостоять ограничением и карательным мерам.

Ранее советник Дональда Трампа Джон Болтон во время своей поездки в Израиль заявил Reuters, что он скептично относится к обещанию Катара предоставить Турции $15 млрд. Он назвал эту сумму «недостаточной», чтобы оказать влияние на турецкую экономику. Болтон заявил, что Турция «совершила ошибку», не отпустив пастора Эндрю Брансона.



В августе турецкая лира достигла исторического минимуму к доллару. Так, 13 августа, одна единица американской национальной валюты стоила 6,9 лир. Причиной такого обвала стало повышение США вдвое пошлин на импорт турецкой стали и алюминия. В начале августа Вашингтон ввел санкции против турецких чиновников за отказ Анкары освободить Брансона, который находится под домашним арестом. В Турции его обвиняют в связи с Фетхуллой Гюлленом, которого в Анкаре считают организатором попытки госперевот в 2016 году.



Турция на действия США ответила повышением пошли на товары из США, в том числе на машины, алкоголь и табак.