Moody's и S&P понизили рейтинг Турции из-за обвала национальной валюты

Moody's Investors Service понизила рейтинг долгосрочных эмитентов правительства Турции с Ba2 до Ba3, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
При этом агентство изменило прогноз на негативный. Moody's отметило, что ключевым фактором понижения рейтинга стало «продолжающееся ослабление государственных институтов Турции и связанное с этим снижение предсказуемости турецкой политики». Агентство подчеркнуло, что растет озабоченность по поводу независимости Центрального банка Турции и отсутствия четкого плана по устранению «коренных причин» финансового кризиса.
При этом S&P также понизило суверенный кредитный рейтинг с BB- до B+, передает Reuters. Однако прогноз Турции сохранился на стабильном уровне.
«Снижение рейтинга отражает наши ожидания, что экстремальная волатильность турецкой лиры и, как следствие, прогнозируемая резкая корректировка платежного баланса подорвет экономику Турции. Мы прогнозируем рецессию в следующем году», — сообщается в пресс-релизе S&P.
Рейтинговое агентство также спрогнозировало, что инфляция достигнет 22% за последующие четыре месяца. По мнению S&P, несмотря на повышенные экономические риски, ответные меры денежно-кредитных и фискальных органов Турции пока ограничены.
13 августа отношение турецкой лиры к американскому доллару достигло исторического минимума. Доллар стоил 6,9 лиры. Причиной стало повышение США пошлин на турецкую сталь и алюминий вдвое. Ранее, 1 августа США также ввели против турецких чиновников санкции из-за находящегося в заключении в Турции пастора Эндрю Брансона. Однако впоследствии Турция также повысила пошлины на американские товары — автомобили, алкоголь и табак.