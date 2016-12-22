МИД опроверг планы использовать талибов против ИГ в Афганистане

Власти России не планируют использовать запрещенное движение «Талибан» для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Афганистана, говорится в ответе российского МИДа на заявление афганского посла Абдула Каюм Кучая.

«Со всей определенностью хотели бы заявить о том, что утверждения главы афганской дипмиссии в Москве не соответствуют действительности и полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении», — заявили в МИДе.

В министерстве также выразили сожаления в связи с высказываниями посла, отметив, что его слова не способствуют поддержанию партнерства и доверия между Россией и Афганистаном. Кроме того, в МИДе добавили, что Кучай не в первый раз «прибегает к подобного рода заявлениям».

Как уточняет «Интерфакс», в понедельник Кучай заявил журналистам в Москве, что Россия намерена использовать боевиков «Талибана» против сил ИГ в Афганистане. «Россия не хочет, чтобы ДАИШ (арабское название ИГ) проникал через границу в Центральную Азию и Кавказ. Россия хочет использовать «Талибан» против ДАИШ», — сказал он.​

Ранее источники газеты The Wall Street Journal сообщили, что представители «Талибана» приедут в Москву 4 сентября на переговоры о ситуации в Афганистане.