МИД заявил о «фальшивости миролюбивой риторики» США по Афганистану

Решение США отказаться от участия в заседании Московского формата консультаций по Афганистану демонстрирует «фальшивость миролюбивой риторики» Вашингтона в отношении этого государства. Об этом говорится в комментарии российского Министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечается, такой шаг Соединенных Штатов не вызвал удивления российской стороны, так как Вашингтон уже проигнорировал подобную встречу в апреле прошлого года. МИД также назвал «несостоятельной» «отговорку» США о том, что американские представители не намерены участвовать в мероприятиях, которые организуются не Афганистаном. В заявлении отмечается, что московское заседание будет проводиться под сопредседательством России и Афганистана.

МИД также заявил, что отказ от участия в Московском формате, целью которого является содействие процессу примирения, свидетельствует о том, что Вашингтон преследует «совершенно иные интересы».

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что представители запрещенного в России движения «Талибан» получили приглашение принять участие в переговорах по будущему Афганистана. Посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай поприветствовал возможный приезд представителя «Талибана». Как отметила газета, действия Москвы обусловлены усилением в Афганистане запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и неспособностью договориться с США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с талибами, так как «это часть гражданского общества». Глава МИД отметил, что это необходимо для побуждения талибов к отказу от вооруженной борьбы.