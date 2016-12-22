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Талибы примут участие в переговорах по Афганистану в Москве
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Талибы примут участие в переговорах по Афганистану в Москве
Политика, 04:28
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Талибы примут участие в переговорах по Афганистану в Москве
Приглашение принять участие в переговорах такого уровня «Талибан» принял впервые. Встреча предоставит афганскому правительству редкую возможность взаимодействовать с представителями движения на публичной трибуне
Афганский военный возле места атаки талибов в Газни, Афганистан.15 августа 2018 года (Фото: Mustafa Andaleb / Reuters)

Представители запрещенного в России движения «Талибан» приняли приглашение российских властей посетить Москву и присоединиться там к региональным переговорам по поводу будущего Афганистана, рассказали газете The Wall Street Journal (WSJ) источники, знакомые с ситуацией.

Москва, как замечает WSJ, ссылаясь на обеспокоенность относительно появления в Афганистане террористов из запрещенной в России организации «Исламское государство» и неспособность США обсудить совместное политическое решение, все более активно принимает участие в кампании по прекращению 17-летней войны в республике. Тем не менее даже решение талибов согласиться на приглашение российских властей, по информации газеты, было принято на фоне попытки группы расширить свое политическое взаимодействие со Штатами.

Встреча в Москве по Афганистану должна будет состояться 4 сентября, говорил прежде в интервью агентству «Интерфакс» спецпредставитель российского лидера по этой республике Замир Кабулов. «Талибан» был на нее приглашен, уточнял он.

Теперь, как рассказали собеседники WSJ, ожидается, что в переговорах в российской столице примет участие высокопоставленный представитель «Талибана» Мохаммад Аббас Станекзаи. Его офис, как замечает газета, комментировать эту информацию отказался. Также оперативно получить информацию по этому поводу The Wall Street Journal не удалось и у Государственного департамента США.

При этом посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай уже поприветствовал возможное участие талибов в московской встрече. «Это хорошая новость, что Россия приглашает «Талибан» [приехать] и хочет, чтобы его представители поговорили с представителями правительства [Афганистана] и нашли решение проблемы республики», — сказал он.

Позже участие талибов во встрече по Афганистану в сентябре в России подтвердили и в российском МИД. «Да, они [талибы] приедут 4 сентября. Сейчас идет подготовка к встрече», - сообщил газете «Известия» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Прежде Россия, как напоминает WSJ, уже проводила многосторонние переговоры по Афганистану, однако приглашение принять в них участие «Талибан» принял впервые. В следующем месяце на этой встрече, по информации издания, помимо талибов и представителей афганских властей, на переговорах могут присутствовать ​другие державы, в том числе Китай, Индия, Пакистан и Иран.

Встреча в Москве, как отмечает газета, может предоставить для афганского правительства редкую возможность взаимодействовать с политическим офисом «Талибана» на публичной трибуне.

В последние годы талибы, по информации WSJ, также вели переговоры с Пакистаном и Китаем о мирном процессе в Афганистане и поддерживали контакты с рядом организаций, включая ООН. В июле The Wall Street Journal сообщила, что с представителями «Талибана» в Дохе также встретилась делегация из США. В настоящий момент стороны, как стало известно газете, «проводят ряд мер для укрепления доверия» и в дальнейшем планируют продолжить регулярные переговоры.

Целью этих встреч в Вашингтоне называют успешное прекращение огня между талибами и афганским правительством во время религиозного праздника Ураза-Байрам в августе. Первый шаг для осуществления этого ранее сделал президент Афганистана Ашраф Гани. Талибам он предложил установить трехмесячный режим прекращения огня.

США ранее неоднократно обвиняли Россию в поддержке «Талибана». Москва эти данные отрицала, утверждая, что Россия поддерживает контакты с талибами только для того, чтобы работать над политическим решением конфликта в Афганистане, и делиться информацией для противостояния росту террористических групп в республике.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Афганистан , Москва , «Талибан»
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