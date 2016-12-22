МИД объяснил санкции США принципом «чем хуже, тем лучше»

Власти США, которые ввели новые санкции в отношении России за нарушение поставок нефтепродуктов в КНДР и «пресловутые «кибернарушения», действуют по принципу «чем хуже, тем лучше», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментарий которого опубликован на сайте министерства.

«Как водится, никаких доказательств и обоснований, одни злобные инсинуации. Действуют по принципу чем хуже, тем лучше. О каком оздоровлении двусторонних российско-американских отношений ведут речь в Вашингтоне?» — говорится в сообщении.

Рябков отметил, что Москва ответит на санкции без ущерба своим интересам и будет спокойно и методично работать в противовес «твердолобому, зашоренному и агрессивному» подходу американской стороны.

Ранее Минфин США ввел санкции против двух граждан России, а также шести судов и трех компаний. В ведомстве рассказали, что попавшие в список россияне Антон Нагибин и Марина Царева связаны с компанией «Дайвтехносервис», которая ранее попала под санкции за предполагаемые контакты со спецслужбами России. По этому же пункту были введены санкции в отношении компании Vela Marine, в Минфине считают, что «Дайвтехносервис» воспользовалась ей для обхода санкций. Кроме того, санкции были введены против Приморской морской логистической компании и судоходной компании «Гудзон», а также шести российских судов. Их считают виновными в поставках топлива на северокорейские суда.

Это не первый раз, когда США вводят санкции против граждан России за нарушение запрета на торговлю с Северной Кореей. Так, 15 августа в списке американского Минфина оказалась компания «Профинет» и ее гендиректор Василий Колчанов. Глава «Профинет» объяснил, что попал под санкции за действия, совершенные в июле, в то время как запрет США вступил в силу в сентябре.

В МИД России посчитали, что Минфин США наказал россиянина без доказательств, и увидели в этом попытку «наказать» Москву за «принципиальную позицию по северокорейскому сюжету».