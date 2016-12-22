СМИ заявили о смерти напавшего на полицию в Чечне подростка

Подросток, который в понедельник совершил самоподрыв у поста полиции в чеченском селе Мескер-Юрт, скончался в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, юноша получил серьезные ранения, в том числе травму черепа. О смерти напавшего на полицейских в Чечне заявил и источник агентства «РИА Новости». Он уточнил, что это брат одного из напавших на Шалинский районный отдел МВД.

В пресс-службе МВД по Чечне посоветовали РБК обратиться за комментариями в Следственный комитет. В СК России не стали комментировать данную информацию. В Минздраве Чечни не ответили на звонки РБК.

Видео: russian.rt.com

Накануне, 20 августа, в Чечне произошло несколько нападений на сотрудников полиции — в Грозном, городе Шали и селе Мескер-Юрт. Так, двое вооруженных ножами мужчин напали на полицейских в ОМВД в Шали, их убили ответным огнем. В Мескер-Юрт неизвестный взорвал себя рядом с постом полиции, а на въезде в Грозный водитель Mercedes попытался сбить сотрудников правоохранительных органов и наехал на двух сотрудников ДПС ГИБДД, уходя от погони. Чтобы остановить злоумышленников, полицейские открыли огонь по автомобилю, в результате чего преступники были убиты.

Кроме того, по данным источника «РИА Новости», на пересечении улиц Исаева и Первомайской в Грозном произошла перестрелка, в которой погиб один сотрудник полиции. Официально эту информацию не подтвердили.

В результате нападений пострадали несколько правоохранителей. По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, в Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС.

Все участники атак на полицейских в Чечне были несовершеннолетними, рассказал РБК министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. По его словам, самому младшему из нападавших было 11 лет.

Кадыров связал нападение с попыткой помешать провести в республике мусульманский праздник Курбан-байрам.Ответственность за атаку взяли на себя боевики запрещенного в России «Исламского государства», в СК возбудили уголовные дела по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).