ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападения на полицейских в Чеченской республике, сообщает Reuters, со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.
Авторы сообщения утверждают, что именно боевики ИГ напали на сотрудников правоохранительных органов в населенных пунктах Шали, Мескер-Юрт и Грозный. При этом связанное с террористами агентство не привело никаких подробностей в подтверждение этого заявления.
Ранее об ответственности ИГ за случившееся в Чечне сообщало и издание SITE, которое специализируется на мониторинге экстремистских сайтов.
Утром 20 августа в Следственном комитете России сообщили о серии нападений на полицейских. В Шали преступники с ножами попытались проникнуть в здание райотдела МВД и ранили двух сотрудников. В Мескер-Юрте преступник совершил подрыв возле поста полиции, а в Грозном водитель Mercedes попытался сбить сотрудников ДПС.Как выяснилось, участники нападений были несовершеннолетними, самому младшему из них было 11 лет, сообщил агентству ТАСС министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.