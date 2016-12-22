ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападения на полицейских в Чеченской республике, сообщает Reuters, со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.

Авторы сообщения утверждают, что именно боевики ИГ напали на сотрудников правоохранительных органов в населенных пунктах Шали, Мескер-Юрт и Грозный. При этом связанное с террористами агентство не привело никаких подробностей в подтверждение этого заявления.

Ранее об ответственности ИГ за случившееся в Чечне сообщало и издание SITE, которое специализируется на мониторинге экстремистских сайтов.

Утром 20 августа в Следственном комитете России сообщили о серии нападений на полицейских. В Шали преступники с ножами попытались проникнуть в здание райотдела МВД и ранили двух сотрудников. В Мескер-Юрте преступник совершил подрыв возле поста полиции, а в Грозном водитель Mercedes попытался сбить сотрудников ДПС.