СК рассказал детали нападения на полицейских в Чечне

В Чечне 20 августа совершено три разных нападения на полицейских, в том числе с использованием взрывчатых веществ, возбуждены уголовные дела, сообщили РБК в Следственном комитете России (СКР). По данным SITE, ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В СКР рассказали, что нападения произошли в городе Шали, Грозном и селе Мескер-Юрт. Так, в Шали двое мужчин, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию местного отдела МВД, ранили полицейских и были убиты ответным огнем. В Мескер-Юрт неизвестный подошел к посту полиции и совершил подрыв, в результате которого полицейские и гражданские лица не пострадали. При въезде в Грозный водитель Mercedes попытался сбить сотрудников ДПС ГИБДД и наехал на двух правоохранителей во время попытки скрыться с места происшествия.

«С целью остановить злоумышленника полицейские открыли огонь из автоматического оружия по автомашине. В результате пресечения полицейскими противоправных действий нападавших злоумышленники были нейтрализованы», — отметили в СКР.

В ведомстве добавили, что атаки в Мескер-Юрт и Шали произошли примерно в одно и то же время. Двое из нападавших опознаны, ими оказались жители города Шали, в СКР не уточнили их имена.

Следствие устанавливает обстоятельства нападений, допрашивает очевидцев и свидетелей атак. Американская компания SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность исламистских организаций, сообщила, что боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что целью атаки было создать общественный резонанс и помешать проведению в республике Курбан-байрама.

Источник «Интерфакса» сообщал, что при нападении в Шали погиб один полицейский и трое пострадали, по словам собеседника «РИА Новости», один сотрудник полиции погиб во время стрельбы в Грозном.