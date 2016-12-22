В США кандидат в губернаторы пошутил о победе при помощи России

В США кандидат на пост губернатора штата Пенсильвания от Республиканской партии Скотт Вагнер пошутил, что российское правительство поможет ему победить на выборах, которые пройдут в ноябре. Об этом пишет издание The Huffington Post.

«Кстати, русские помогут мне с Томо Вольфом (действующий губернатор штата. — РБК). Если мне придется использовать Пола Манафорта (бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа. — РБК), то я так и сделаю», — сказал Вагнер во время выступления в Вайоминге.

В США ведется расследование по делу о вмешательстве России в президентские выборы. Манафорт, который проходит по этому делу, был главой штаба Трампа с июня по август 2016 года. Его обвиняют в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующего разрешения и сокрытии доходов, которые он получил в том числе за консультативные услуги бывшего президента Украина Виктора Януковича и Партии регионов. Манафорт свою вину не признает. 15 августа он отказался давать показания в суде.

В воскресенье, 19 августа, советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в промежуточные ноябрьские выборы могут вмешаться четыре страны, а именно Россия, Китая, Иран и КНДР. Он отметил, что на данный момент американские власти предпринимают необходимые шаги, чтобы этого не допустить.