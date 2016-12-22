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Трамп приготовился единолично вводить санкции за вмешательство в выборы
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Трамп приготовился единолично вводить санкции за вмешательство в выборы
Политика, 08:57
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Трамп приготовился единолично вводить санкции за вмешательство в выборы
Трамп может получить право без согласования с конгрессом вводить санкции против вмешивающихся в выборы в США стран. The Washington Post объясняет это желанием спастись от критики позиции Белого дома по «российскому вмешательству»
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Белый дом ведет разработку указа, который позволит президенту США самостоятельно и без согласования с конгрессом вводить санкции против стран, признанных виновными во вмешательстве в выборы в США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на полученную копию документа.

Источник в администрации Белого дома рассказал изданию, что документ стал реакцией президента и его окружения на растущую критику позиции Трампа в отношении предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Этот указ должен продемонстрировать готовность американского лидера к жестким мерам по отношению к странам, вмешивающимся во внешнюю политику Соединенных Штатов, и тем самым снизить уровень давления со стороны конгресса. «Все знают, что что-то нужно сделать. Это был насущный вопрос», — добавил собеседник.

В проекте указа говорится, что президент будет иметь право наложить санкции на «десять из 30 крупнейших компаний» страны, обвиненной во вмешательстве в выборы. Кроме того, в нем прописываются критерии, по которым признается вмешательство в выборы. В их число входит, в частности, «распространение дезинформации в интернете».

Как отмечает издание, в проекте указа делается попытка обобщить случаи вмешательства в американские выборы и избежать прямой отсылки к ситуации с президентской кампанией 2016 года. Так, в нем упоминаются попытки Советского Союза оказать влияние на исход выборов в США в годы холодной войны, в том числе «сорвать избрание президента Никсона в 1968-м и переизбрание президента Рейгана в 1984 году». Эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид, чье мнение приводит газета, называет такие утверждения «спорными».

При этом в документе отрицается результативность всех имевших место попыток и говорится: «Не было доказательств того, что иностранная держава изменила итог голосования на каких-либо выборах в Соединенных Штатах». Это положение, отмечает издание, также совпадает с риторикой Трампа, отрицающего вероятность того, что на его избрание в 2016 году могла оказать влияние политическая кампания Кремля.

Посольство России назвало «драконовскими» новые санкции США
Политика

Госдеп США 8 августа объявил о введении в действие в отношении России пакета санкций, предусмотренных законом 1991 года о противодействии странам, применяющим химическое и биологическое оружие. Новые санкционные меры вводятся Вашингтоном в связи с обвинениями в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва эти обвинения неоднократно отвергала.

Первый пакет санкций, во многом дублирующий уже существующие ограничения, будет введен в районе 22 августа. Второй пакет, предполагающий минимизацию торговых отношений и запрет на полеты «Аэрофлота» в США, будет введен в том случае, если Россия не выполнит поставленного условия, то есть не предоставит в трехмесячный срок гарантий неприменения химического и биологического оружия.

Теги: вмешательство России , санкции
Главное
Посольство России назвало «драконовскими» новые санкции США Политика
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