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Манафорт отказался давать показания в суде
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Манафорт отказался давать показания в суде
Политика, 00:15
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Манафорт отказался давать показания в суде

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт отказался давать показания в суде, сообщает CNN. Также защита Манафорта не вызвала на процесс ни одного свидетеля. Таким образом, уже в среду, 15 августа, в суде могут начаться прения сторон, отмечает телеканал.

Адвокат Манафорта заявил журналистам, что такая позиция защиты связана с тем, что «власти не предоставили убедительных доказательств» виновности его клиента.

Право не свидетельствовать против себя закреплено в пятой поправке к Конституции США.

Манафорта обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности в интересах Украины, в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Обвинение настаивает, через контролируемые им офшорные счета прошли более $75 млн, которые он заработал на незаконной деятельности. Манафорт, настаивает сторона обвинения, незаконно лоббировал интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, Партии регионов и «Оппозиционного блока».

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Обвинение настаивает, что Манафорт и его бывший партнер Ричард Гейтс  получили за свою работу десятки миллионов долларов, однако пытались скрыть эти доходы.

Манафорт был задержан в рамках расследования данных о вмешательстве России в предвыборную президентскую гонку в США в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, однако предъявленные ему обвинения не имеют отношения к Москве.

В начале августа бывший партнер Манафорта Гейтс признался в суде в участии в преступной деятельности.

Теги: Пол Манафорт , показания
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